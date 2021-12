Amalfi, il Gruppo Fenice organizza il Pets Christmas: come donare

Il Gruppo Fenice di Amalfi, in collaborazione con l’ENPA Costa d’Amalfi, ha organizzato un Pets Christmas, iniziativa a favore dei nostri amici a quattro zampe.

Tutti coloro che hanno cibo, cucce, cuscini, giocattoli ed accessori in buono stato da poter donare agli amici a quattro zampe potranno contattare il Gruppo Fenice tramite la pagina Facebook per programmarne la consegna.

Questa è solo l’ultima iniziativa del Gruppo Fenice di Amalfi. Nei giorni scorsi, infatti, è stato reso noto il “Natale Solidale”.

Natale non è ricevere ma è soprattutto donare. Sulla spinta di questo che il Gruppo Fenice ed il Centro di Solidarietà Mons. Ercolano Marini organizzano “Natale solidale”, un’iniziativa per venire incontro alle esigenze dei meno fortunati.

Aderire a “Natale solidale” è molto semplice: dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 19.00 presso il Centro Mons. Marini sarà possibile consegnare giocattoli e libri per bambini ed adolescenti (si raccomanda di depositare nell’apposita cesta, opportunamente segnalata dalla locandina sottostante, solo oggetti in buono stato).

Chiunque dovesse trovarsi in difficoltà economica potrà, in modo del tutto anonimo e, soprattutto, gratuito, ritirare qualcosa per il proprio bambino o per qualche conoscente.

I giocattoli ed i libri saranno igienizzati e sanificati al momento della consegna.

Per restare sempre aggiornati riguardo l’iniziativa (nuovi punti raccolta e consegna, eventuali variazioni di orario degli stessi, eccetera) basta seguire le pagine Facebook del Gruppo Fenice e del Centro Mons. Ercolano Marini.

Mostra di presepi

Inoltre il Gruppo Fenice di Amalfi organizza la mostra virtuale di presepi 2021 con lo scopo di eleggere quello che, di fatto, è il presepe casalingo più bello di Amalfi.

Per partecipare al concorso la fotografia del proprio presepe dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del 18 Dicembre 2021 tramite messaggio alla pagina Facebook al Gruppo Fenice. Tutte le fotografie inviate oltre tale termine non saranno pubblicate, pertanto non potranno concorrere alla vittoria finale.

Il presepe deve essere assolutamente amatoriale e costruito in toto dal partecipante alla mostra. Non ci sono vincoli per quanto riguarda le dimensioni e il materiale utilizzato.

Il 18 Dicembre 2020 tutte le fotografie ricevute saranno raccolte e pubblicate in un apposito album. Gli utenti Facebook potranno votare il presepe preferito, utilizzando la reaction “mipiace”, a partire dalle ore 17.00 dello stesso giorno.

La votazione si concluderà il 24 Dicembre 2021 alle ore 12.00. Tutti i voti pervenuti oltre tale termine non saranno tenuti in considerazione. Vincerà il presepe che avrà ricevuto più voti.