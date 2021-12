Amalfi, il giornalista Sigismondo Nastri ricorda il pastoraro di Amalfi Salvatore Ingenito

Amalfi. Riportiamo un bellissimo scritto del giornalista Sigismondo Nastri che ricorda il Natale del passato nella città della costiera: «Tra i personaggi che hanno fatto grande il Natale ad Amalfi ricordo Salvatore Ingenito, pastoraro – si fa per dire – non professionista, ma di straordinaria bravura. Capace di “dare ad ogni statuina l’atteggiamento giusto: l’espressione del viso conferiva un tocco vitale e rendeva le sue creazioni davvero pregiate”. Capace, ancora, di “imprimere nei suoi pastori qualcosa di suo, che aveva dentro e che cercava di comunicare”. Penso anche al meraviglioso presepe del Carmine, ad Atrani, con tutti i suoi personaggi: primi fra tutti, il pecoraio, al quale l’artista volle dare le sembianze di un superbo notaio, e la popolana Cristina ‘e catolla.

Sul presepe risplende sempre la stella cometa, che guidò i Magi fino alla grotta di Betlemme. La stella, resa luminosa dai bengala, che la notte di Natale scende sulla piazza di Atrani. E scendeva, fino a pochi anni fa, in piazza Duomo ad Amalfi (poi, per motivi di sicurezza, il rito è stato spostato sul mare).

Nel 1970, su La Stampa, Peter Nichols, mitico giornalista inglese, scrisse: “Quest’anno ho realmente visto la stella di Betlemme nel cielo italiano. E, a differenza dei Magi, non ho dovuto cercarla e seguirla; è stata la stella a venire dove ero io e a posarsi sopra la città dove avevo portato la mia famiglia a passare il Natale. Avrete senz’altro già indovinato il nome della città: Amalfi. Qui un’enorme stella risplendente di fuochi d’artificio appare d’improvviso alta sulla città alla mezzanotte della vigilia di Natale e lentamente discende, per mezzo di un cavo, lungo le pendici della montagna, fino alla piazza della cattedrale, illuminando la città come se fosse un gigantesco presepe napoletano, una Betlemme italianizzata in dimensioni umane.”

Di questa stella cometa, in competizione tra Amalfi e Atrani, s’è occupato tante volte, nel corso di una ultracinquantennale militanza nel mondo della carta stampata, sempre attento alle vicende del nostro territorio, il compianto Luigi de Stefano. I suoi articoli sono destinati a diventare, con lo scorrere del tempo, fonti indispensabili per gli storici del domani. Come, spero, anche i miei.

Il 23 dicembre 1960, sul Mattino (Ecco l’incontro delle comete), de Stefano scriveva. “Due stelle comete per due paesi: compariranno, a mezzanotte in punto di domani, nel cielo di Amalfi e in quello di Atrani senza, però, che tra i due eventi ci sia un minimo di coincidenza. Miracolo di Natale? La gente fa finta di crederci pur sapendo del piccolo trucco che gli Atranesi ripetono, puntualmente, tutti gli anni perché quanti lo vogliono, e specialmente i turisti, possano assistere anche alla loro festa in onore di Gesù Bambino. Niente di magico, comunque, e tantomeno di macchinoso ma solamente le lancette dell’orologio municipale (sulla facciata del Salvatore dove venivano incoronati i Dogi) che stranamente si ritrovano indietro di mezz’ora. Entrambi gli appuntamenti, del resto, sono veramente da non perdere. È la stella che scivola lentamente sui tetti antichi lasciandosi indietro un fantastico scintillio di argento ed oro. Le case sono illuminate da una tenue luce riflessa, che disegna il paesaggio di un grande presepio. Le zampogne suonano in concerto mentre i fuochi di artificio si frantumano in mille colori”».