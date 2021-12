Amalfi, il giornalista Sigismondo Nastri: “La costiera, bella ma fragile”

Riportiamo l’interessante post pubblicato dal giornalista di Amalfi Sigismondo Nastri sulla sua pagina Facebook incentrato sul problema, purtroppo sempre attuale, delle frane in costiera amalfitana: «La Costa d’Amalfi è un territorio a rischio. Non lo scopro io. Lo è sempre stato. Pure quando il principe longobardo Sicardo, già prima del Mille, propose agli abitanti di trasferirsi in zone più tranquille e fertili, dalle parti del Sele. “Grazie – gli risposero i nostri antenati -. Stiamo bene qui”. Un’idea del genere venne, dieci o quindici anni fa, anche all’assessore regionale prof. Edoardo Cosenza, ingegnere, che ipotizzò la delocazione dei paesi più a rischio.

Nel 1924, invece, dopo un immane cataclisma che seminò lutti e rovine soprattutto a Praiano e ad Amalfi, un fantasioso tecnico del Genio Civile aveva proposto di creare un gigantesco nocelleto lungo la fascia costiera, da Vietri sul Mare a Positano, al posto della macchia mediterranea. Sosteneva che le radici del nocciolo hanno la capacità di tenere il terreno compatto impedendogli di scivolare a valle.

Questo non significa che non ci sia nulla di concreto da fare per mettere un territorio, che si vanta di essere “patrimonio dell’umanità”, in sicurezza.

Mi chiedo: possibile che non si sia ancora trovato il modo di assicurare un costante monitoraggio degli alvei, dei canali e del reticolo idrografico, dei costoni? Eppure – si rilevava in un documento approvato dalla 13a commissione del Senato il 28 giugno 2000 – “troppo spesso cause umane e naturali hanno ridotto o addirittura annullato la funzionalità idraulica degli alvei di raccolta, il cui ripristino costituisce il primo intervento da effettuare nelle aree di maggiore rischio”. Tu vire che scuperta!

E’ sotto gli occhi di tutti – l’ho dichiarato in altre circostanze, lo ribadisco – che nel nostro Paese s’è radicata la consuetudine di attendere che ci piombi addosso la catastrofe prima di correre ai ripari. I termini più usati, persino negli atti ufficiali, sono “emergenza” e “somma urgenza”. Più che programmazione. Esempio: si bonifica il costone solo dopo il distacco di qualche masso. E nemmeno subito. Per sistemare il corso di un torrente deve prima venir giù un’alluvione. Ma poi chi si prende cura di tenere gli alvei in ordine, di far sì che le briglie, realizzate per regolare e contenere il flusso dell’acqua, non si riempiano di detriti, venendo così meno alla loro funzione? E che i valloni soprastanti non si trasformino in discariche a cielo aperto? E che i costoni non tendano a frantumarsi? Lascio stare gli incendi. Ormai fanno parte del folclore estivo. Un refrain che si ripete da oltre cinquant’anni senza che si sia fatto nulla per contrastarli. Per individuare i colpevoli: esecutori e mandanti. E le cause (anche se “nun c’è bisogno d’ ‘a zingara pe’ ‘nduvinà”).

Poi ci meravigliamo che sulla strada statale 163 cadano massi in una giornata di furiosa tempesta. È accaduto, e non è la prima volta, qualche giorno fa, costringendo alla chiusura del traffico tra Cetara e Maiori. Accendiamo piuttosto un cero alla Madonna perché non c’è ancora scappato il morto».