Amalfi, il concerto di Andrea Sannino, grande successo, tutto sold out e nonostante il pieno delle persone sono state rispettate tutte le norme anti-covid. Sebbene sia un cantautore molto apprezzato, in particolare nella sua città d’origine, Andrea Sannino è divenuto famoso soprattutto grazie alla sua hit Abbracciame, che è stata protagonista di un evento molto originale. È stata infatti cantata a Napoli durante il primo flash mob spontaneo, nato in seguito all’isolamento forzato che ha costretto l’Italia intera a casa per contrastare l’emergenza Coronavirus nel 2020.