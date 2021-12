Amalfi e Atrani, non solo con ci sarà la Stella di Natale ma anche lo spettacolo pirotecnico più bello è annullato . Infatti dopo l’ordinanza n.27 del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Comune di Amalfi ha deciso di modificare il programma natalizio, annullando lo spettacolo pirotecnico previsto per la mezzanotte di Capodanno.

L’ordinanza del governatore, ricordiamo, vieta lo svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.

Sono vietati dunque brunch, feste e spettacoli all’aperto. Molti comuni hanno pensato di mantenere i propri eventi all’interno, così Ravello nell’Auditorium Oscar Niemeyer o all’interno del teatro di Villa Rufolo e Positano e Praiano nelle Chiese . Nella sezione eventi di Positanonews vi aggiorneremo