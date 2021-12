Amalfi, domani la Regata Storica a Genova. La si può vedere in diretta su Rai News24

Dopo più di due anni di stop imposto dalla pandemia, si rinnova la sfida tra le Antiche Repubbliche marinare. E’ la città ligure ad ospitare la 65esima edizione della Regata che rinsalda il legame tra Amalfi, Genova, Pisa e Venezia nel segno grande tradizione marinara d’Italia.

Mai prima d’ora si era disputata una Regata in inverno ma non si tratta di una edizione “simbolica”: il Palio remiero previsto per domani, domenica 19 dicembre alle 12:30 nella fascia di rispetto di Genova Prà e diffuso in diretta TV su RaiNews24, concorrerà regolarmente ad aggiornare l’albo d’oro della manifestazione.

«Amalfi e gli amalfitani vivono con enorme trasporto questa rievocazione storica – dichiara il Sindaco Daniele Milano – che trova l’apice nella sfida remiera, la cui qualità e competitività è cresciuta esponenzialmente nel corso degli anni. Per noi è come la finale di Coppa del Mondo! Questa edizione farà da apripista a ben due Regate che si terranno nel 2022: la prima ad Amalfi nel mese di giugno e la seconda a Pisa a fine estate».

La 65esima edizione inizia oggi alle 14:30, con la sfilata per le vie di Genova del Corteo Storico delle quattro Repubbliche che, per l’occasione, si unirà al corteo del “Confeugo”, un’antica manifestazione culturale ligure che termina con l’accensione di un falò in pubblica piazza. Al termine, alle 17:40 avverrà la presentazione degli equipaggi che si sfideranno domani.

L’equipaggio di Amalfi è composto da: Luigi Lucibello (capovoga), Luca Parlato, Vincenzo Abbagnale, Emanuele Liuzzi, Mario Paonessa, Giovanni Abagnale, Alberto Bellogrado e Luigi Proto, oltre al timoniere Vincenzo di Palma. Le riserve sono Riccardo De Riso e Salvatore Monfrecola, l’Allenatore è Antonio La Padula.

Sponsor della Città di Amalfi per questa manifestazione è NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi: una partnership che si consolida anno dopo anno ed offre un apporto assolutamente prezioso per il Comune ed il Comitato Cittadino di Regata.