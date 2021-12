Amalfi, censimento permanente ISTAT: selezionate 117 famiglie ma solo 29 hanno compilato il questionario

Come noto, è in corso anche ad Amalfi la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. Il numero di famiglie di Amalfi selezionate dall’ISTAT che dovranno obbligatoriamente compilare il questionario e, pertanto, partecipare al censimento è pari a 117. Tuttavia, ad oggi solo 29 famiglie hanno già compilato correttamente ed inviato il questionario in maniera autonoma o recandosi presso il centro comunale di Censimento per ricevere supporto alla compilazione.

Si informa che la partecipazione al Censimento è obbligatoria così come stabilito dalla legislazione vigente.

È indispensabile, quindi, compilare ed inviare il questionario entro la scadenza prevista ovvero entro e non oltre il 23 Dicembre 2021.

Si rende noto che dal 14 Dicembre 2021 non sarà più possibile compilare in autonomia il questionario e sarà necessario recarsi presso il centro comunale di Censimento presso i locali dell’ufficio Anagrafe o, in alternativa, rispondere telefonicamente al questionario somministrato dal rilevatore incaricato, dott. Francesco D’Alessandro.

Per qualsiasi chiarimento o per prendere un appuntamento in ufficio è possibile contattare il funzionario incaricato del procedimento, sig. Salvatore Carrano, al seguente indirizzo email: s.carrano@comune.amalfi.sa.it.