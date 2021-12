Amalfi, Andrea Villaricca segnala la presenza di una persona bisognosa di aiuti nel suo post su facebook

“Che dite lo fate morire…? Avrà sbagliato, avrà i suoi difetti, ma adesso deve essere trattato con un T. S. O. è un non vedente e oggi ha perso 2 volte coscienza, per carenze alimentari e farmaceutiche, per 2 volte si è dovuto ricorrere al 118, giustamente, ma con il rischio di sottrare l’ambulanza per un’emergenza grave. Questa persona ormai è autolesionista e va aiutato anche se non attira le vostre simpatie. I criminali siete voi istituzioni. Scene di degrado e abbandono in pieno centro storico ad Amalfi, che ha dato i natali al beato Fra Gerardo Sasso fondatore degli ospedalieri. Vergogna… Vergogna… Vergogna… Non limitatevi a trovare scuse per i vostri deficit, non siete voi autorizzati a giudicare, lo è solo Dio, limitatevi ad aiutare se ne siete in grado. Per adesso l’ho curato con un trancio di pizza e 10 € che gli garantiranno un the caldo in serata. Le cose sono più semplici di quelle che volete farle sembrare, basta solo un po’ di cuore e un po’ di sensibilità.“