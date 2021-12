Amalfi, Andrea Sannino sold out stasera per il concerto di Capodanno. Ecco le disposizioni necessarie per partecipare. Grande successo delle manifestazioni natalizie per Amalfi che si conferma la capitale della Costiera amalfitana. Gli addobbi meravigliosi e il programma che, salvo i fuochi di mezzanotte, non è stato annullato in quanto si svolgeranno secondo i dettami del Governo Draghi e del Governatore della Regione Campania De Luca, che sono già molto restrittivi, quindi facciamo i complimenti agli organizzatori perchè è stato dimostrato che sono inutili ulteriori limitazioni, anzi sono frustranti e dannose, come si è dimostrato nei comuni dove sono state applicate. Basta seguire le regole, il buon senso e la prudenza per questa pandemia da coronavirus Covid – 19 che non deve fermare la vita . La meravigliosa Rassegna InCanti d’autore continua con successo e secondo le regole . A tal proposito il sindaco Daniele Milano e l’assessore Enza Cobalto con l’amministrazione tutta avvisano delle disposizioni necessarie per partecipare

Per accedere ai concerti della Rassegna InCanti d’autore e al Gran Concerto di Capodanno di #Amalfi è obbligatorio:

il possesso del green pass rafforzato;

l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata dello spettacolo.