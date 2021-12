Amalfi: alla guida dopo aver fumato erba, denunciato.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno svolto un articolato servizio di coordinato di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione dei reati e le violazioni del codice della strada. Quindici pattuglie, a partire dalla scorsa notte, hanno coperto le principali strade della Divina effettuando posti di controllo e perquisizioni. Durante una di queste attività i militari della Stazione di Amalfi hanno fermato un auto con a bordo un ragazzo, già noto agli uffici, che fin da subito è apparso nervoso e preoccupato degli accertamenti in atto: per questa ragione gli operatori di polizia lo hanno perquisito, in quanto già sorpreso in passato con droghe leggere al seguito, senza rinvenire nulla. Al termine di tale attività il giovane è stato condotto presso il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello e sottoposto a mirati accertamenti tossicologici che hanno immediatamente dato esito positivo all’uso di cannabis. Le operazioni sono poi state estese all’abitazione del reo, dove è stata scovata una ulteriore quantità di marijuana per uso personale. Per quanto emerso, al 21enne è stata sospesa la patente ed è scattata la denuncia in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Già nei giorni scorsi i Carabinieri sono stati impegnati in molteplici servizi preventivo antidroga, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Sarno, sia in prossimità delle Scuole Superiori di Maiori, nonché in altri centri della Costiera. In tale ottica, anche a Positano un uomo è stato beccato con qualche grammo di erba per uso personale, motivo per cui è stato segnalato all’Autorità Prefettizia competente, che avvierà ora gli adempimenti del caso.