Amalfi, a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 revocata la convocazione del Consiglio Comunale per il 30 dicembre

Amalfi. Il Sindaco, dott. Daniele Milano, ha disposto la revoca della convocazione del Consiglio Comunale previsto per il 30 dicembre 2021 e, in seconda convocazione per il 31 dicembre 2021.

La revoca è stata decretata a causa della crescita dei contagi da Covid-19 registrata nel corso degli ultimi giorni sul territorio, con conseguente aumento esponenziale delle persone che – alla luce delle norme attuali – avendo avuto contatti con casi accertati positivi sono sottoposte a quarantena. Tale condizione interessa, allo stato, anche alcuni componenti del Consiglio Comunale e lo scenario legato alla diffusione del virus è in rapidissima evoluzione tanto che sta determinando nuove importanti valutazioni a livello governativo, riguardanti anche le misure cui sono sottoposti coloro che entrano in contatto con positivi accertati

Il Sindaco informa che gli argomenti posti all’ordine del giorno della richiamata convocazione – le cui proposte di deliberazione sono già state messe a disposizione dei Consiglieri comunali per la loro piena conoscenza – verranno trattati nel più breve tempo possibile e che è in corso di valutazione, unitamente agli uffici preposti, l’opportunità e la fattibilità di tenere la relativa seduta in modalità telematica.