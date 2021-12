Allarme Covid al Ruggi: contagiato un cardiochirurgo, tamponi per tutti

Il medico e i suoi assistenti – che nei giorni scorsi avrebbero svolto normale attività nei reparti – sono stati posti in “isolamento”, con questi ultimi che sono in attesa di conoscere l’esito del loro test. Si teme un cluster all’interno della Torre Cardiologica

Allarme Covid al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Ieri mattina, un cardiochirurgo in servizio presso la Torre Cardiologica, infatti, è risultato positivo al tampone. Anche un altro membro della sua equipe sarebbe rimasto contagiato.

Lo screening

Immediatamente sono scattati i protocolli di sicurezza sanitari: il medico e i suoi assistenti – che nei giorni scorsi avrebbero svolto normale attività nei reparti – sono stati posti in “isolamento”, con questi ultimi in attesa di conoscere l’esito del loro test. Si teme un cluster all’interno della Torre Cardiologica dove, nelle scorse settimane, alcuni pazienti ricoverati sono risultati contagiati dal virus. La direzione sanitaria sta monitorando con attenzione ciò che sta accadendo nella struttura: disposti tamponi per tutti.