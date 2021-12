Alla Conca a Meta con i nostri lettori dagli USA “Vi seguiamo dalle navi crociere della Disney, grazie per quello che fate”. Abbiamo trovato il nostro amico informatico, che abbiamo conosciuto a Sant’Agata di Massa Lubrense, sulla costa di Sorrento dove è tornato per le vacanze. Ora lavora con ruolo di ufficiale sulle navi crociera della Disney, ci teneva a dirci che molti ci ringraziano dall’estero per il lavoro che facciamo poi ci parla del lavoro, della situazione, delle norme di sicurezza Covid, ma è sopratutto un colloquio con un amico . Non è il primo ultimamente stiamo trovando tanti marittimi che ci esprimono gratitudine e noi li ringraziamo per l’essere nostri lettori . Buon anno a tutti i nostri lettori, quelli vicini e quelli lontani.