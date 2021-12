All Inn Bufalito il viaggio gastronomico culturale dedicato al Museo Correale

Venerdi 3 dicembre 2021, alle ore 20.00 presso la Taverna Mediterranea Inn Bufalito di Vico 1° Fuoro, nel cuore del centro storico di Sorrento, si terrà l’incontro dedicato al Museo Correale, nell’ambito del ciclo dei viaggi gastronomici. Precedentemente vi sono stati il prof Enzo Puglia, Nino Aversa , Fabrizio Guastafierro. Un format sperimento e collaudato in cui la cena è preceduta da una breve conversazione su argomenti legati al territorio e alla sua storia. Lo chef della casa mette ha punto di volta in volta un delicato e sfizioso menu gourmet, per questa occasione : Burrata con mortadella e pistacchi- pappardelle alla genovese di bufalo -profittaroles al cioccolato, a ogni pietanza il suo vino, Falanghina e Aglianico.

Il Museo Correale sta vivendo una grande stagione di restauri grazie alla politica “adotta un quadro”, messa a punto dal Direttore Paolo Iorio e dal presidente della Fondazione Gaetano Mauro, che ha attirato l’attenzione di imprese locali , associazioni culturali e privati cittadini. Accanto ai restauri , grandi lavori strutturali e architettonici che aumenteranno il numero delle sale e miglioreranno il percorso espositivo. Lucio Esposito, laureatosi con una tesi proprio sul Correale, parlerà del museo che vedremo e delle novità apportate.