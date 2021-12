Al via l’intervento di manutenzione programmata nella galleria ‘Santa Lucia’ sulla SS700 “della Reggia di Caserta”

CAMPANIA, ANAS: AL VIA L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA NELLA GALLERIA ‘SANTA LUCIA’ SULLA STRADA STATALE 700 “DELLA REGGIA DI CASERTA”

consegnati i lavori per un importo complessivo di 1,7 milioni di euro

entro la prossima settimana concreto avvio delle attività su strada

per l’esecuzione delle lavorazioni principali sarà necessario interdire al transito la galleria, in esclusivo orario notturno

Ha preso il via l’intervento di manutenzione programmata per la galleria ‘Santa Lucia’, situata tra il km 5,850 ed il km 6,350 della strada statale 700 “della Reggia di Caserta”, a Caserta.

Nel dettaglio, i lavori sono stati consegnati quest’oggi – per un investimento complessivo di oltre 1,7 milioni di euro, facenti capo ad Accordo Quadro –al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese I.T. Srl (mandataria) – Elettrogesuele Srl – Euro Strade Lupo Srl – Infravie Srl – Edil Termica Divisione Impianti Tecnologici Srl con sede in San Pietro al Tanagro (SA).

L’intervento – la cui esecuzione è stimata in 135 giorni – prevede la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, con l’installazione di lampade a LED, che garantiscono, oltre ad una migliore regolazione dei flussi luminosi, anche il conseguente risparmio energetico e quindi economico in termini di costi di gestione, nonché un’implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità della tratta stradale.

Verrà realizzato, inoltre, un impianto ad hoc per la segnaletica di emergenza, con lo scopo di fornire ai viaggiatori diverse segnalazioni di sicurezza quali: direzione vie di fuga con relativa metrica, presenza ed ubicazione di postazioni SOS con estintori e idranti.

A servizio della galleria verrà eseguita, inoltre, l’installazione di un sistema di monitoraggio e controllo traffico, con le funzioni tipiche di un sistema di video-sorveglianza, e la realizzazione di un apposito impianto di telecontrollo automatizzato e centralizzato, la cui funzione sarà quella di gestire la regolazione del funzionamento degli impianti nonché la loro gestione locale.

Verrà realizzato altresì un intervento di impermeabilizzazione della galleria mediante pannelli, oltre il rifacimento della segnaletica verticale e la sostituzione dei delineatori posti ai lati della carreggiata.

Le lavorazioni verranno eseguite prevalentemente in orario notturno, individuato per le chiusure della galleria allo scopo di contenere i disagi per l’utenza; il calendario dettagliato delle interdizioni notturne al transito e le conseguenti deviazioni per la circolazione verranno preventivamente comunicate.