Al via la nuova stagione teatrale del Sancarluccio

Napoli – Il Nuovo Teatro Sancarluccio riapre dopo non pochi sacrifici, la direttrice artistica, Giuliana Tabacchini, è riuscita comunque a mettere insieme spettacoli per una stagione teatrale all’insegna della qualità e dei generi più disparati. Così uno spazio simbolo del panorama teatrale napoletano, quello di via San Pasquale, riprende vita, già perché ha teatro si respira la vita. Si partirà il 10 dicembre con “Farsescamente”, un lavoro composto dai tre testi Il Cavaliere delle Dame di Eugene Labichem (allora a noi, Monsieur de Merlemont!), Una domanda di matrimonio di Anton Cechov, (che accadrà nella Villa dei Ciubikov?) e A Scampagnata de’ tre disperate di Antonio Petito (mitico Pulcinella), rielaborati e diretti da Gianmarco Cesario con Angela Rosa D’Auria, Ciro Scherma, Giuseppe Fedele e Leonardo Di Costanzo. A seguire, dal 18 dicembre, sarà il turno di Adele Pandolfi con “Bella da morire” di Tiziana Beato e Antonio Mocciola per la regia di Pier Paolo Palma. Giunti al 26 dicembre al Nuovo Teatro Sancarluccio arriverà Marianna Mercurio protagonista dello spettacolo “Dai Vicoli al… Teatro” con Nicola Le Donne e Vittorio Cataldi al pianoforte. A inaugurare il 2022, invece, il Primo gennaio e il giorno successivo, saranno le Ebbanesis, al secolo Viviana Cangiano e Serena Pisa, con la divertentissima performance “Transleit”. Ancora, il 15 gennaio, sul palco di San Pasquale a Chiaia si esibirà una beniamina del pubblico come Nunzia Schiano con “Femmene” diretto da Niko Mucci, i testi portano la firma di Myriam Lattanzio e sono tratti da “Nostra Signora dei friarielli” di Anna Mazza. Con la Schiano in scena, Francesco Ponzo alla chitarra e Roberto Giangrande al contrabbasso. Il 19 gennaio in cartellone ci sarà “Forse una farsa ovvero mi faccio una cooperativa” di Tato Russo e la regia di Riccardo Citro, con Mario Brancaccio, Riccardo Citro e Sergio Del Prete.

Nunzia Schiano al Sancarluccio il 15 gennaio 2022

Ebbanesis, ospiti del Sancarluccio il giorno 1 e 2 gennaio 2022