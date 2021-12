Al via il controllo elettronico sulla SS145

DOMANI partirà in via sperimentale il Controllo elettronico della velocità sulla Statale 145

Nel tratto di statale sorrentina 145, tra il confine con il Comune di Castellammare di Stabia, all’altezza dello stabilimento balneare Famous Beach e l’ex ingresso della galleria Scrajo-Seiano, a Vico equense, sarà in funzione in via sperimentale un sistema di controllo elettronico della velocità, per meglio monitorare la circolazione stradale e prevenire sinistri. Il servizio, voluto dalla passata Amministrazione comunale, per garantire una maggiore sicurezza sia a chi quotidianamente percorre l’importante arteria con autovetture e motocicli, che ai tanti podisti e ciclisti che utilizzano quel tratto di strada come percorso preferenziale per fare sport. È ormai statisticamente provato che una delle cause principali dei sinistri stradali, quelli mortali, è l’eccessiva velocita dei veicoli. Sul tratto monitorato, lungo circa un chilometro e trecento metri, al momento si osserva la velocità minima di 30 chilometri orari, che sarà innalzata a 40 da domani e sono stati già posizionati anche dei cartelli di avviso e preavviso. Attenzione ed evitate di incorrere alle multe!