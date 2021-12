Al Teatro San Carlo di Napoli iniziativa benefica per l’ospedale Santobono. La Pasticceria Pansa di Amalfi tra i partecipanti

Un appuntamento da non perdere che coniuga la buona musica e la bontà dei prodotti di pasticceria, uniti per uno scopo benefico. Domenica 12 dicembre alle ore 18.00, al Teatro San Carlo di Napoli, ci sarà un concerto dedicato ai piccoli pazienti dell’ospedale Santobono. Il 50% del ricavato della serata servirà per acquistare un ecografo portatile destinato al Reparti di Radiologia dell’ospedale pediatrico napoletano.

Tra le sette stelle della pasticceria del Sud Italia protagoniste del party organizzato nel foyer al termine dello spettacolo, ci sarà anche la storica Pasticceria Pansa di Amalfi rappresentata da Andrea e Nicola Pansa che per l’occasione delizieranno il palato dei partecipanti con la bontà delle loro creazioni.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e le donazioni basterà visitare il sito Sostenitori Santobono