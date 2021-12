Al Maradona passa anche lo Spezia. Drammatico fine anno per i tifosi del Napoli che vedono, a distanza di una settimana, 2 pesantissime sconfitte sotto i propri occhi. Dopo l’1-0 dell’Empoli e la parentesi della vittoria a Milano, è arrivato lo Spezia, in piena crisi di punti e in panchina, a dare una bastonata al bel cammino in campionato fatto finora dagli azzurri. Si dice “squadra che vince non si cambia”, ma mister Spalletti incurante dei vecchi motti, cambia parte della formazione, inserendo solo alla fine chi poteva fare la differenza (vedi Ounas ed Elmas), sostituendo senza motivo chi poteva dare un contributo maggiore (vedi Mertens) e tenendo fino all’ultimo chi non è in piena forma (vedi Lozano e Politano). Male dunque l’allenatore, soprattutto in virtù del fatto che, tranne l’Atalanta, le concorrenti hanno vinto. Ora si va in pausa natalizia col pensiero al 6 gennaio quando i partenopei andranno a Torino ad affrontare la Juventus.