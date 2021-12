Al Comune di Massa Lubrense arrivano 9 nuovi dipendenti. Ad accoglierli stamattina per la firma del contratto di lavoro il sindaco Lorenzo Balducelli, l’assessore al personale Michele Giustiniani, l’assessore Sergio Fiorentino, il Segretario Generale Roberto Franco ed il responsabile del servizio segreteria e personale Cristina Palumbo. Le nove nuove unità del Comune sono state assunte attraverso il concorso-corso RIPAM della Regione Campania, un concorso dello stesso Comune di Massa Lubrense e da una mobilità da un altro ente.

“Finalmente riusciamo a dare una prima risposta in termini di efficienza della macchina comunale -dichiarano il sindaco Lorenzo Balducelli e l’assessore al personale Michele Giustiniani-, dopo il corposo esodo dei pensionamenti e di quota 100 che ha ridotto all’osso il personale comunale, creando non pochi problemi all’azione amministrativa ed a tanti cittadini, finalmente sono arrivate nuove energie per il Comune di Massa Lubrense. Si è trattato di una procedura lunga ed estenuante, vista la stringente normativa di settore, che è stata seguita con meticolosità dal settore segreteria e personale diretto da Cristina Palumbo. E’ un giorno importante non solo per noi amministratori ma per tutti i cittadini di Massa Lubrense”.