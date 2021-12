Al Cerulli fioccano gol tra il San Vito Positano e il Santa Maria la Carità

Al Cerulli di Massa Lubrense la 14esima giornata di campionato di Promozione ha visto in campo il San Vito Positano contro il Santa Maria la Carità. Solo 5 punti in classifica dividono le 2 compagini, squadre dunque di pari livello che si incrociano per rilanciare le proprie ambizioni. Gli ospiti partono forte e all”8 Guida aggancia la palla sul cross di Amita, firmando la rete del vantaggio. I giallorossi non stanno a guardare e cercano disperatamente il pari, che arriva a chiusura dei primi ’45 grazie a Fortunato. La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo: Blasio realizza un calcio di rigore concesso dall’arbitro Teta per fallo di mano. Sull’ 1-2 il San Vito inizia nuovamente a cercare il gol del pari, ma grazie ad un contropiede e, complice anche un errore del portiere giallorosso, Guida firma una doppietta ed è 3-1 per il Santa Maria la Carità! Partita incandescente, gli ospiti trovano un gol anche con Formisano ma, quando abbassano la guardia, credendo di poter archiviare la gara, il San Vito riemerge e in sei minuti Martone va a segno 2 volte. Termina dunque il 2021 con una sconfitta per 4-3 per il San Vito che per la prossima sfida scenderà in campo l’8 gennaio in terra caprese.