Agropoli, al bar arriva il conto e invece di pagare caccia il coltello

Agropoli, Cilento ( Salerno ) Prima consuma al bar, poi estrae un coltello e minaccia il dipendente per non pagare il conto. E’ accaduto sabato sera ad Agropoli. Ad essere fermato e portato in Caserma dai Carabinieri un giovane della locale comunità Rom che si era reso protagonista del gesto all’interno di un locale di Via Mazzini. A disarmarlo era stato il barista che subito dopo ha chiamato l’intervento dei militari, prontamente intervenuti.