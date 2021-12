Agerola, l’ASL Na 3 garantisce la presenza di un medico presso la postazione del 118

Il Comune di Agerola rende noto che: «In riferimento alla riorganizzazione del personale medico afferente al sistema 118 e al rischio per la postazione di Agerola di trovarsi senza medici in servizio, ci siamo immediatamente attivati, facendo emergere quanto la scelta di accorpare la postazione 118 con quella di Gragnano fosse deleteria per il nostro paese, non servito da alcun sistema ospedaliero e che trova nel 118, gestito dalla locale Misericordia, e nella tempestività ed efficacia del suo intervento indispensabili elementi di tutela e garanzia della salute pubblica, in casi di emergenza.

Abbiamo rappresentato in mattinata queste motivazioni ai responsabili dell’ASL Na3, a cui siamo grati per la disponibilità, che nel primo pomeriggio hanno trasmesso una nota nella quale si precisa l’impegno, a fronte delle difficoltà derivanti dal depauperamento dell’organico medico, a garantire, con i turni a raddoppio nell’orario 8.00 – 20.00 della postazione di Gragnano, la presenza del medico presso la postazione di Agerola.

E’ un risultato parziale che ci consente in questa fase di non lasciare scoperto totalmente il nostro territorio, che – va ribadito – è distante quasi 20 km dal presidio ospedaliero più vicino.

L’assenza di un medico presso la nostra postazione 118 produce evidenti difficoltà nella gestione di qualsiasi emergenza ed è fortemente lesiva per la salute dei nostri concittadini, in particolar modo in un momento in cui noi tutti siamo in forte apprensione a causa della grave emergenza pandemica in atto, rispetto alla quale ancora una volta – come già dimostrato negli ultimi mesi – dobbiamo far emergere rigore e senso di responsabilità.

Non ci sfugge che l’attuale congiuntura ha determinato uno stress a tutto il sistema sanitario, con evidenti ricadute sulle aree marginali dal punto di vista geografico come Agerola. Motivo che ci ha spinto a stimolare i vertici dell’ASL a programmare e mettere in atto un potenziamento dei servizi sanitari sul nostro territorio, e più vicini alle esigenze della popolazione, che punti nel più breve tempo possibile ad ottimizzare le risorse umane disponibili».