Agerola, la Pizzeria Ai Galli annoverata da Gambero Rosso tra le migliori Pizzerie d’Italia del 2022

Agerola, importante riconoscimento per la Pizzeria Ai Galli che viene annoverata da Gambero Rosso tra le migliori pizzerie d’Italia del 2022. Anche il Comune di Agerola si congratula per questo risultato: «Felici di condividere con Pizzeria Ai Galli questo straordinario traguardo. Complimenti alla famiglia Iovieno, alla loro bravura e maestria. Essere annoverati da Gambero Rosso tra le Migliori Pizzerie d’Italia del 2022 è la giusta gratificazione ad un impegno quotidiano e ad una capacità di presentare un prodotto dalle forti radici territoriali. Tra le idee proposte dalla nostra pizzeria locale, Gambero Rosso consiglia di provare la pizza Agerolese, con fiordilatte, cipolla appassita in forno, pancetta artigianale e basilico tutto rigorosamente del posto. Noi siamo d’accordo».

La Pizzeria Ai Galli è a gestione familiare con cotture fatte nel forno a legna ed una varietà di pizze che vanno dalle più tradizionali alle più innovative ma sempre con l’utilizzo di prodotti di prima qualità.