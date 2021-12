Agerola: la minoranza denuncia delle assunzioni avvenute al comune di Amalfi. Ad Agerola è stato affisso un manifesto circa alcune assunzioni fatte al Comune di Amalfi, realizzato dal gruppo di minoranza “Agerola nel cuore” e firmato dal capogruppo Lello Di Capua e dai consiglieri Maria Medaglia, Lucia Naclerio e Massimiliano Cuomo.

Tramite questo manifesto, vogliono denunciare l’assunzione al Comune di Amalfi di quattro cittadini di Agerola legati agli amministratori.

La minoranza, per sottolineare l’accaduto, ha anche riproposto un vecchio manifesto, realizzato nel 2009 dagli attuali amministratori, con il quale si denunciava l’assunzione della cognata del Sindaco.

Situazioni del genere sono denunce politiche fatte anche in Penisola Sorrentina, per esempio politici di un comune sono funzionari in un altro comune, da Sorrento a Massa Lubrense etc, ma sono tutte supposizioni non supportate da nessun altro elemento se non queste circostanze .

Tutti i concorsi sono considerati regolari se non annullati dalle autorità giudiziarie, e in questo caso nessun ricorso al Tar Campania Salerno o Napoli è stato fatto .