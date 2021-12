Agerola, il 30 consiglio comunale. L’ordine del giorno: gestione associata segreteria e colonia montana

Il comune di Agerola ha riunito il consiglio comunale presso la Casa della Corte per il 30 dicembre 2021 alle ore 16:30. In un fittissimo ordine del giorno, salta all’occhio una gestione associata della segreteria con il comune di Scafati, che probabilmente porterà ad Agerola un nuovo dipendente comunale scafatesi. Tra i temi, tra l’altro, l’approvazione di alcuni atti relativi alle iniziative proposte da alcuni consiglieri in merito a Colonia Montana e sportello unico telematico per la gestione delle pratiche.

Ecco tutti i temi all’ordine del giorno per il consiglio comunale del 30 dicembre: