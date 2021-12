Agerola dà il benvenuto agli architetti Pasquale Alfano e Grazia Milo, alla dott.ssa Sara Fusco e all’agente di P.M. Andrea Cuomo

Agerola. Il Comune si congratula e dà il benvenuto agli architetti Pasquale Alfano e Grazia Milo, alla dottoressa Sara Fusco e all’agente di P.M. Andrea Cuomo che iniziano un nuovo percorso al servizio della comunità agerolese: «Le competenze, le capacità, la dedizione e l’amore per questa terra rappresentano la migliore garanzia per continuare a sognare un’Agerola ancora più efficiente e per tagliare insieme traguardi sempre più ambiziosi».