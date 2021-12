Addio a Romolo Ercolino, ci lascia lo Storico di Positano

È un giorno triste per Positano, ci lascia lo Storico di Positano. Romolo Ercolino, nato a Positano il 5 dicembre 1937, architetto, docente universitario a Cosenza all’Università della Calabria e alla Seconda Università di Napoli, studioso e cultore di storia, ma soprattutto per il nostro territorio è lo “storico” indiscusso di Positano in Costiera amalfitana. Per ora diamo la triste notizia che ha colpito tutti noi e facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Ospiteremo tutti i ricordi per chi oltre ad essere stato un grande storico, serio e stimato e onesto professionista era un nostro caro amico.