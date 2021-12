Ad Amalfi il “Natale Solidale”, l’iniziativa per i meno fortunati. Il Gruppo Fenice ed il Centro di Solidarietà Mons Ercolano Marini organizzano il Natale Solidale, un’iniziativa per venire incontro alle esigenze dei meno fortunati.

Presso il Centro Mons Marini sarà possibile, dal Lunedì al Sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.00, consegnare giocattoli e libri per bambini ed adolescenti (si raccomanda di depositare nell’apposita cesta, opportunamente segnalata dalla locandina sottostante, solo oggetti in buono stato), e chiunque dovesse trovarsi in difficoltà economica potrà, in modo del tutto anonimo e, soprattutto, gratuito, ritirare qualcosa per il proprio bambino o per qualche conoscente.

Attenzione: i giocattoli ed i libri saranno igienizzati e sanificati al momento della consegna.

Qualsiasi altra informazione relativa all’iniziativa (nuovi punti raccolta e consegna, eventuali variazioni di orario degli stessi, eccetera) sarà tempestivamente comunicata con un apposito post su questa pagina.