Acquisti natalizi per il Vico Equense. Si ferma il campionato per la pausa natalizia ma non si fermano gli acquisti sul mercato per rinforzare la rosa. “L’ A.S.D. Vico Equense 1958 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Emanuele Zambrano e Andrea Romano. Emanuele Zambrano, classe 1997, arriva dal Neapolis. Cresciuto nel settore giovanile del Catania é un centrocampista polivalente. Colpo in prospettiva invece con l’arrivo di Andrea Romano. Classe 2004, centrocampista, Romano ha vestito per ultima la maglia del Gragnano in promozione”.