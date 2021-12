Academy Sorrento: i 5 top della settimana

Dall’Academy Sorrento nascono sempre grandi talenti: la società lavora da anni con i ragazzini che si approcciano al gioco del calcio, “lanciandoli” poi nel calcio dei big. Questa settimana il club ha eletto i 5 to che si sono differenziati per reti fatte e prestazioni di alto livello:

Michele Fiorentino (DIF): avrete letto la sua storia in uno dei nostri ultimi post, non servono ulteriori parole per descrivere quanto sia stato ammirevole e coraggioso nella partita vinta dai suoi contro l’Happy Azzurri. Mister Cacace si è detto orgoglioso della sua prestazione, scegliendolo come top di giornata.

Giovanni Iaccarino (ATT): decisiva la sua rete per far pendere l’inerzia del match dal lato dei ragazzi guidati da mister Borchiellini, corsari a Sant’Agnello contro i neroarancio della Promotion per due reti ad uno.

Manuel Giordano (ATT): con una preziosissima rete, Manuel ha contribuito affinchè i suoi strappassero un ottimo pareggio su un campo difficile come quello della Casertana, risultando determinante anche al di là del suo contributo realizzativo.

Andrea Crisci (CC): non è evento comune vedere un centrocampista realizzare una doppietta ma Andrea, che abbiamo scelto come uomo copertina per questa settimana, ci è riuscito. Ha il vizio del gol e mister Cuomo lo sa bene: 4-1 alla Savino Soccer e tre punti in cascina.

Leonardo Gargiulo (ATT): con una tripletta rifilata a domicilio alla Maurizio Lanzaro, ha fatto le gioie di mister Cappiello e non poteva che essere lui il top player di giornata tra i suoi.