ABOUT SORRENTO -Terza Edizione del Social Contest Fotografico

PROMOZIONE DELLA PENISOLA SORRENTINA – IDEATO E REALIZZATO DA ABOUT SORRENTO

Il terzo appuntamento del social contest fotografico ideato e realizzato da About Sorrento, anche quest’anno ha portato alla partecipazione di numerosissimi sostenitori che hanno inviato circa 700 foto per la selezione di quelle che poi sono state scelte per il calendario 2022 sulla Penisola Sorrentina.

Per questa terza edizione il tema del social contest fotografico è stato “La Penisola Nascosta” per cui tramite le foto scelte, ammireremo la nostra terra tramite scatti insoliti, angolature diverse, luoghi poco conosciuti, e tutto ciò che ancora non si conosce comunemente del nostro territorio.

L’intento è stato quello di promuovere la penisola sorrentina con occhi nuovi e da prospettive diverse. Un doveroso grazie a tutti quelli che hanno partecipato (siete stati tantissimi) perché ci avete reso partecipi di come “voi” osservate la penisola e della vostra volontà di guardarla con occhi nuovi e sempre meravigliati. Questo era l’obiettivo ed è stato centrato in pieno!

Un sentito grazie va all’Avvocato Gaetano Milano, AD di Fondazione Sorrento, che anche quest’anno ci da la possibilità di usufruire degli spazi di Villa Fiorentino per la mostra delle 12 foto scelte che ci sarà dal 7 dicembre al 30 gennaio 2022

Inoltre il calendario stesso sarà presto disponibile in Villa per il suo acquisto.

La vendita di una parte dei calendari sarà interamente devoluta a scopi di beneficenza ed il ricavato sarà destinato a iniziative mirate a fronteggiare le situazioni più difficili dovute all’emergenza socio-sanitaria del momento.

Si ringraziano tutti i comuni della Penisola Sorrentina, che anche quest’anno hanno confermato il loro patrocinio credendo nella nostra iniziativa di promozione del territorio: Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense.

Un ringraziamento particolare va alla Regione Campania che, per la prima volta quest’anno, ha voluto, creduto e partecipato alla concessione del patrocinio per il calendario di About Sorrento 2022.

Vi ricordiamo che la copertina del calendario AboutSorrento2022 è tratta da un opera in acquarello dell’artista Pasquale Santovito, che fa parte del Team AboutSorrento.

La novità di quest’anno, sperando che l’emergenza Covid possa rientrare presto, è quella di portare la mostra anche in altre città oltre la Campania con l’intento di fare promozione del territorio anche e soprattutto fuori dai nostri confini, che spesso, purtroppo, non sono solo geografici.

Ci teniamo come sempre a ribadire che il Team AboutSorrento si base sul concetto di “fare rete” per promuovere il territorio ma stando al passo con i tempi.

Un saluto a tutti

Il Team AboutSorrento: Gianni Cioffi, Lidia Spasiano, Giovanni Ercolano, Francesca D’Esposito, Luca Cimmino, Pasquale Santovito