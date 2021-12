A Vietri sul Mare la via fittizia per le persone senza fissa dimora. Si tratta dell’iniziativa portata avanti dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, guidata dal sindaco Giovanni De Simone, che consentirà ai senzatetto di accedere a una serie di servizi attualmente negati in quanto una strada, seppure non realmente esistente, consentirebbe loro l’iscrizione anagrafica.

Senza una residenza, infatti, molti servizi non possono essere attivati. Primo fra tutti accedere ai servizi dell’Asl, ma anche avere il patrocinio gratuito e agire in giudizio per tutelare i propri diritti e interessi.

In caso di problemi di salute i medici si prenderanno cura di tutti i pazienti ma bisogna tener conto anche di una serie di coperture legislative ed economiche che scattano solamente in presenza di una situazione regolare, di una tessera sanitaria o di una documentazione che diverse persone non riescono ad avere.

Per poter ottenere la residenza nella vita fittizia che sarà identificata dal comune di Vietri sul Mare i senzatetto dovranno avere il domicilio proprio nella Città della Ceramica. Per domicilio si intende generalmente la sede principali degli affari e degli interessi della persona in questione. Nel caso di individui senza fissa dimora, generalmente viene concessa la possibilità di iscriversi all’Anagrafe del Comune che frequenta maggiormente, nel quale ha parenti, interessi o semplicemente il recapito più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche.

Trattandosi di un indirizzo puramente fittizio, ogni notizia diretta agli interessati, sarà notificata all’Albo pretorio. Un gran bel gesto di sensibilità quello del sindaco Giovanni De Simone e della sua amministrazione.