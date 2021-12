A Vico Equense concerto del “Quartetto di Venezia”

Vico Equense (NA) Il “Quartetto di Venezia”, che si esibirà sabato 11 dicembre alle ore 19:00 presso l’ex Cattedrale, oggi chiesa dall SS.Annunziata, è stato definito “tra i più affascinanti, sinceri e concreti” del panorama internazionale da Daniel Cariaga, compianto critico musicale americano, una delle firme più prestigiose del “The Los Angeles Times”. Rigore analitico e passione sono da sempre i caratteri distintivi dell’ensemble veneziano, qualità ereditate da due scuole fondamentali dell’interpretazione quartettistica: quella del “Quartetto Italiano” sotto la guida del M° Piero Farulli e la Scuola Mitteleuropea del “Quartetto Vegh”, tramite i numerosi incontri avuti con Sandor Vegh e Paul Szabo. Il Quartetto di Venezia composto dai maestri Andrea Vio (1°violino), Alberto Battiston (2° violino), Mario Paladin (viola) e Angelo Zanin (violoncello) vanta esibizioni in alcuni tra i più prestigiosi Festivals Internazionali in Italia e nel mondo tra cui la National Gallery a Washington, Palazzo delle Nazioni Unite a New York, Sala Unesco a Parigi, per citarne solo alcuni. Di particolare rilievo la collaborazione con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Il Quartetto ha avuto inoltre l’onore di suonare per Sua Santità Papa Giovanni Paolo II e per il Presidente della Repubblica Italiana ed ha ottenuto la nomination ai Grammy Award per il CD Navona “Ritornello” con musiche di Curt Cacioppo. Presso il Teatro Malibran i quattro artisti hanno festeggiato il 21 ottobre 2021, 40 anni di attività ininterrotta in tutto il mondo. A Vico Equense eseguiranno Joseph Hayden Quartetto Op.33 N.2 e Pyotr Ilyich Tchaikovsky Quartetto Op.11 N.1.

a cura di Luigi De Rosa

L’Organizzazione dell’evento raccomanda la prenotazione tramite Whatsapp al numero: 339 6031 725.

Obbligatori green pass e mascherina

Link ufficiale Quartetto di Venezia : http://www.quartettodivenezia.it/

Chiesa della SS Annunziata, Vico Equense (NA)