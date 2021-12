A Vico arriva la capolista

ARRIVA LA CAPOLISTA!

Dopo esser tornati alla vittoria nella gara contro il Salernum Baronissi, è importante non fermarsi, nemmeno contro la capolista. L’obiettivo salvezza infatti, non è stato ancora raggiunto. Sarà fondamentale giocare, al di là degli infortuni e della caratura dell’avversario, con la consapevolezza di poter far male a chiunque!

Forza Vico!

A.S.D. Vico Equense 1958 – U.S. Agropoli 1921

Sabato 18 dicembre, ore 14:30

Campo “Comunale” (Massaquano)

Il prezzo del biglietto è di 10 euro sia per i locali che per i tifosi ospiti! L’entrata è gratuita per gli Under 14.

Le persone con disabilità a partire dal 70% potranno accedere gratuitamente, inviando, entro sabato mattina alle ore 10:30, regolare richiesta di tagliando ad adelevico58@gmail.com, indicando nella mail, recapito telefonico e certificazione di invalidità.

I TIFOSI OSPITI potranno acquistare i biglietti in prevendita presso “Sottodisco” in Via Dante Alighieri 44 (Agropoli), oppure sulla piattaforma GO2. NON E’ PREVISTA, PER I TIFOSI OSPITI, LA VENDITA DEI BIGLIETTI AL BOTTEGHINO.

I TIFOSI LOCALI potranno acquistare i biglietti in prevendita presso il Bar Wembley, oppure al botteghino.

Il campo “Comunale” di Massaquano, avrà una capienza limitata al 75%. E’ concesso l’accesso a 338 tifosi locali e 188 ospiti. E’ CONSIGLIATO QUINDI L’ACQUISTO IN PREVENDITA!

Chiunque voglia assistere alla partita, deve NECESSARIAMENTE mostrare il GREEN PASS, oppure l’esito negativo di un tampone eseguito nell’arco delle ultime 48 ore.