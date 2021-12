A Sorrento open day vaccinale alla scuola Tasso

Al fine di estendere e potenziare la campagna vaccinale anti Covid-19 in vista delle festività natalizie, sabato prossimo, 18 dicembre 2021, dalle ore 10 alle 15, è in programma un open day per la vaccinazione presso l’istituto scolastico Torquato Tasso di via Marziale, a Sorrento.

L’Unità di crisi comunale comunica che “potranno accedere all’open day i cittadini di tutte le fasce d’età, sia non vaccinati che chi deve ricevere la seconda o la terza dose. Non è necessaria alcuna prenotazione, basterà essere muniti del proprio codice fiscale e del documento di identità”.

L’appuntamento con l’open day vaccinale è organizzato dal Comune di Sorrento e dall’Asl Napoli 3 Sud con il responsabile della campagna anti Covid, dottor Antonio Coppola. ”È un’opportunità da non perdere – sottolinea il sindaco, Massimo Coppola -. Mi raccomando, aderiamo in tanti”.