A Sorrento “Caruso e altre storie italiane”

Il 28 dicembre alle ore 18, al teatro comunale Tasso di Sorrento, andrà in scena lo spettacolo di musica e danza dal titolo “Caruso e altre storie italiane”, organizzato da Arealive e Crdl Aps ed inserito nel cartellone di M’illumino d’Inverno, la rassegna realizzata dal Comune di Sorrento. Un percorso emozionale per celebrare Enrico Caruso ed omaggiare altri due altri grandi personaggi legati al tenore e alla città di Sorrento: Lucio Dalla e Carla Fracci.

Ideatore della serata, Mvula Sungani, regista, coreografo ed autore del programma televisivo “Una notte per Caruso – Premio Caruso”.

Nello spettacolo l’étoile Emanuela Bianchini con il primo ballerino Damiano Grifoni, danzeranno rendendo tridimensionali le voci di Enrico Caruso e di Lucio Dalla. Il tenore Gianluca Terranova interpreterà arie di opere e canzoni classiche napoletane, mentre la cantante partenopea Flo, accompagnata al piano da Ciro Caravano, alcune tra le più note canzoni carusiane. Sergio La Stella, che ha collaborato per molti anni con Carla Fracci, suonerà al pianoforte una suite a lei dedicata e tratta dal grande repertorio del balletto, che per l’occasione verrà danzata dalle soliste della compagnia Mvula Sungani Physical Dance.