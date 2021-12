A Sorrento Babbo Natale arriva online

I bambini di Sorrento potranno, anche quest’anno, raggiungere Babbo Natale attraverso la popolare applicazione gratuita Google Meet, utilizzata per la didattica a distanza.

“Chiama Babbo Natale” è il titolo dell’inziativa che, per il secondo anno, viene promossa dall’amministrazione comunale di Sorrento.

Entro le ore 12 del 23 dicembre , sarà possibile prenotare una videochiamata al numero WhatsApp 3338966100. Gli operatori prenderanno in carico la richiesta, comunicando giorno e ora in cui Babbo Natale, tra il 24 e il 25 dicembre, sarà disponibile per fare due chiacchiere e raccogliere sogni e desideri dei bambini.