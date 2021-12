A Scala in Costiera amalfitana il videomapping di Natale sul TG3. Scala, Costiera amalfitana. Oggi sul TG3 Campania il video mapping di Natale proiettato ieri sera sul Duomo di San Lorenzo alla presenza di Padre Enzo Fortunato “E’ una rappresentazione del Natale, un segno di speranza dopo questa pandemia”.

Il videomapping è una tecnica che permette di dipingere con la luce superfici ed oggetti più o meno complessi.

Nello specifico consiste nel proiettare immagini e animazioni su superfici che sono trasformate in qualcosa di vivo regalando l’impressione che la realtà si animi ottenendo uno spettacolare effetto visivo. E’ la luce dei proiettori a creare la “texture” che copre le superfici ottenendo l’illusione visiva che l’oggetto sia avvolto in una nuova pelle animata.

Ad esempio si può far credere che una parte di edificio stia crollando o giocare con luci e ombre per ottenere spettacolari effetti visivi per chi li osserva.

Scala è uscita dal triste record di paese più contagiato dopo aver raggiunto la soglia di 70 positivi su circa 1.500 abitanti cosa che ha rinviato l’accensione delle luminarie avvenute domenica.