A Salerno inaugurate le Luci d’Artista. Intorno alle 16.30 del pomeriggio di ieri, venerdì 4 dicembre 2021, sono state inaugurate le Luci d’Artista, arrivate all’edizione numero sedici. Le strade salernitane sono state, finalmente, illuminate con i colori del Natale dopo un taglio del nastro avvenuto senza cerimonie, per non andare contro le restrizioni anti contagio da Covid-19.

Per l’occasione il Comune di Salerno ha predisposto un apposito piano anti-Covid19 con percorsi per evitare gli assembramenti: “Sarà rispettato e potremo svolgere la nuova edizione di Luci d’Artista in sicurezza – ha assicurato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli – C’era bisogno che questa ‘fiammella’ restasse accesa e fosse rinvigorita”.

“Tornano a Salerno le Luci d’Artista. Abbiamo ritenuto, anche ascoltando le sollecitazioni degli operatori turistici e del commercio, di voler tenere viva una consuetudine che si è consolidata negli anni e che ha fatto di Salerno una delle destinazioni più attrattive nel periodo natalizio. Dopo lo stop obbligato dello scorso anno, questa fiammella doveva restare accesa”, ha aggiunto il primo cittadino.

Non sarà un’edizione in tono minore. Luci d’Artista 2021 sarà, come ogni anno, un evento di grande suggestione, fiducia e speranza, ma dovrà necessariamente svolgersi con un occhio attento alle esigenze del periodo e alla valutazione dei rischi. Per questa ragione abbiamo redatto, di concerto con la Prefettura, un piano di sicurezza serio e rigoroso che ci consentirà di vivere l’evento in piena serenità”.

Presso la Villa Comunale, già dal 22 novembre scorso, “galoppano” splendenti due luminarie mozzafiato: una è quella del “Cavallo Bianco”, seguita dalla luminaria “Unicorno”.

Un’altra fantasiosa novità è l’imponente “Capello di Babbo Natale” che si erige fiero nella Piazza Caduti di Brescia a Pastena nella zona orientale di Salerno.

Grande gioia per i più piccoli che in serata hanno potuto ammirare da vicino ed attraversare il varco del Cappello di Babbo Natale con luminaria attualmente spenta in attesa di poter irradiare la sua luce a partire da questo pomeriggio.

Tra le attrazioni, comunque, c’è anche l’immancabile albero che con i suoi rami illumina tutta la Piazza Flavio Gioia.

Foto di Massimo Pica