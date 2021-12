Praiano, arriva la Segretaria Generale Lucia Celotto: convenzione con Nocera Inferiore

La dott.ssa Lucia Celotto approda al comune di Praiano, in costiera amalfitana, e lascia il Comune di Nocera Superiore dove ha occupato il ruolo di Segretaria Generale dal 2014 dopo aver rassegnato le dimissioni nel mese di settembre dal comune di Angri. La funzionaria comunale abita a Nocera, e aveva accettato l’offerta dell’amministrazione con a capo il sindaco Giovanni Maria Cuofano. A Praiano, tramite il Prot. n. 10445 del 21.12.2021, la sindaca Anna Maria Caso ha decretato la convocazione del Consiglio Comunale che si terrà con la seduta di prima convocazione lunedì 27 dicembre alle ore 10:30 e in seconda convocazione martedì 28 dicembre alle ore 10:30. Tra i temi all’ordine del giorno, oltre all’approvazione verbali seduta consiliare precedente, vi sarà la costituzione del servizio in forma associata di segreteria comunale tra il Comune di Nocera Superiore ed il Comune di Praiano. Approvazione convenzione.