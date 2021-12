A Praiano “Arriva Babbo Natale”.

Nell’ambito della rassegna del Natale a Praiano, una bellissima iniziativa per i più piccoli. Domani mercoledì 22 dicembre alle ore 15.00 in piazza S. Gennaro a Vettica “Arriva Babbo Natale”.

Gran divertimento con giochi e momenti di allegri con gli Elfi.

Babbo Natale arriverà sulla slitta con soprese per tutti i bambini.