A Positano si lavora per un Natale 2021 indimenticabile

A Positano si lavora per rendere il Natale 2021 indimenticabile. Il 2020 ha permesso di festeggiare soltanto in famiglia a causa delle rigide normative anti-Covid 19. Quest’anno la speranza dei vaccini ci fa sperare in festività da trascorrere con amici e partenti, seppur con qualche distanziamento in più e nel rispetto delle attuali normative. Ecco che la città verticale prepara un Natale indimenticabile per i suoi cittadini e i turisti in visita alla costiera amalfitana in inverno. Il Natale a Positano non è solo questo, a testimoniarlo è il ricchissimo calendario della rassegna di eventi organizzata dal comune della città verticale in vista delle festività. Si inizia il 5 dicembre con l’accensione degli Alberi in Piazza dei Mulini, Montepertuso e Nocelle, fa sapere il Comune di Positano. La settimana fino al 12 dicembre proseguirà con un calendario ricco di eventi, dalla cantata dei pastori il 7 dicembre alle 19 alla Chiesa Madre, proseguendo con i Concerti del Natale l’8 dicembre alla Chiesa Madre, L’XI edizione di Luci per l’Africa il 10 dicembre nell’oratorio con tanto di show di Nello Buongiorno, poi ancora l’11 dicembre il volo di Natale in mongolfiera alla Spiaggia Grande e la tombolata in streaming e infine il 12 dicembre con il Teatro del Natale alle 19 alla Chiesa Madre.