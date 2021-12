A Positano la Sagra della Zeppola d’Oro: la premiazione in diretta. Prosegue il ricco programma previsto dall’amministrazione del Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, guidata dal Sindaco Giuseppe Guida.

In data di oggi, lunedì 27 dicembre 2021, l’imperdibile appuntamento 40ª Sagra della Zeppola, al momento in corso, che si può seguire anche in diretta streaming Facebook, dalla sala Andrea Milano.

È slittata di circa un’ora la diretta della premiazione, che doveva prendere il via alle ore 19.00.

Oltre alla premiazione, si terrà anche il Concerto di Aonna e Mare, musica d’Autore in Chiave Napoletana.