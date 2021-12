A Positano la Sagra della Zeppola d’Oro: la premiazione in diretta. Prosegue il ricco programma previsto dall’amministrazione del Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, guidata dal Sindaco Giuseppe Guida.

In data di oggi, lunedì 27 dicembre 2021, l’imperdibile appuntamento 40ª Sagra della Zeppola, al momento in corso, che si può seguire anche in diretta streaming Facebook, dalla sala Andrea Milano , presentato dall’attore Giuseppe Rispoli

È slittata di circa un’ora la diretta della premiazione, che doveva prendere il via alle ore 19.00, fra le tante problematiche , di questa edizione limitata, le restrizioni dovute al Coronavirusv Covid- 19 che hanno limitato la partecipazione all’evento

La zeppola d’oro vince Maria Manna, primo posto per la “pasta cresciuta” a Manuela Bozza, secondo posto Agatina Semprevivo , terzo posto Luigi Ruocco, decorazione ha vinto Pina Mastro, per la zeppola di patate Marilena Guadagna, secondo posto Aniello Fusco.

Il sindaco ha ringraziato tutti per la realizzazione dell’evento, e l’auspicio è quello di ritornare a farlo come una volta in spiaggia .