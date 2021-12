A Positano grande successo per lo spettacolo “Mo Vene Natale” di Giuseppe Rispoli. Continuano le iniziative del ricco calendario natalizio di Positano, la perla della Costiera Amalfitana. La serata di ieri, venerdì 17 dicembre 2021, ha visto protagonista il teatro positanese, con lo spettacolo “Mo Vene Natale” di Giuseppe Rispoli.

Grande successo per l’attore che ci ha tenuto compagnia durante il lungo periodo della quarantena con le favole ambientate nella sua Positano. Tutte queste favole sono poi state raccolte insieme in un libro dal titolo di Favolemia.

“Buongiorno a tutti!! È stata una serata piena di emozioni, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Un ringraziamento doveroso al sindaco Giuseppe Guida al suo piccolo Ciro, l’amministrazione comunale di Positano, Giulia Talamo e Don Danilo per l’ospitalità. Ci vediamo il 24 dicembre per l’inaugurazione del presepe di Fornillo. Un mega grazie a Giuseppe Di Martino e Alessandro Ghost Lucibello per le bellissime foto“, ha scritto questa mattina, la mattina successiva allo spettacolo, Giuseppe Rispoli sulla sua pagina Facebook.