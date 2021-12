A Positano e Piano di Sorrento tanti ad effettuare i tamponi, diversi i positivi

In questi ultimi giorni si è registrato un aumento del numero dei contagi in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. A Positano sono 44 i cittadini attualmente positivi al Covid-19. In tanti si stanno sottoponendo ai tamponi dopo essere magari entrati in contatto con uno dei positivi, anche in vista della fine dell’anno in modo da trascorrere serenamente la festività in compagnia della famiglia. In questo la Farmacia Rizzo sta facendo un grande lavoro ma senza problemi “Dalle 8 alle 20, riusciamo ad evadere tutte le richieste” ci spiega il dottor Roberto Rizzo che con la sorella Manuela si è impegnato molto durante questa Pandemia per il centro vaccinale in Via Pasitea con l’Asl di Salerno e il Comune. A Positano non ci sono problemi per fare i tamponi si va in farmacia o si telefona e si fanno comodamente assistiti da professionisti . Dal versante della Penisola Sorrentina a Piano in particolare tanti a far le file. In tutte e due i versanti di cui si occupa Positanonews è un momento di apprensione ma tutte le farmacie nin hanno problemi a far fronte alle richieste. In questo momento di difficoltà che ci auguriamo possa al più presto trasformarsi in un lontano ricordo