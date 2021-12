A Piano di Sorrento il convegno internazionale con il prof Paolella su Gian Battista della Porta. Oggi, sabato 4 dicembre 2021, il Centro Internazionale di Studi G.B. Della Porta con sede a Piano di Sorrento, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Piano di Sorrento e con l’Unitre, in continuazione della Giornata di Studio tenuta all’Università di Bologna il 26 novembre, ha organizzato una Giornata di Studio Internazionale su “La Rappresentazione delle Emozioni” che si terrà a Villa Fondi dalle ore 9.30 di mattina fino alle ore 18.00.

Si può partecipare, con i limiti della normativa Covid, sia in presenza che online.

LINK mattina: meet.google.com/ ihz-mmmv-hjo;

LINK pomeriggio meet.google.com/ dzp-dqvh-wek.

Giovan Battista Della Porta (1535 Vico Equense – 1615 Napoli) si colloca tra i personaggi più eclettici nella storia della scienza e nella civiltà del Rinascimento. Ha sperimentato fenomeni e costruito ipotesi interpretative della realtà umana e naturale, e ha indagato su ragioni e significati delle circostanze in una visione ermetico-magica dell’universo. I suoi libri, tra cui “Humana Physiognomia”, “Magia Naturalis”, “Villae” o “Ars Reminiscendi”, sono stati tradotti in molte lingue e oggi sono presenti in tutte le biblioteche del mondo. Le sue invenzioni, come la camera oscura o il principio delle “bombe a grappolo”, e il suo apporto in materia di costruzione di fortezze, astrologia, chiromanzia, meteorologia o distillazione, rappresenta oggi motivo d’orgoglio per il territorio che gli ha dato i natali e che ne vuole ricordare, sopratutto per le nuove generazioni, l’importanza e il genio.