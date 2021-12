A Piano di Sorrento arriva il gesto di solidarietà dei motociclisti del Doomstriker

Piano di Sorrento. Il Motorcycle MC LE Doomstriker è oggi presso il Monastero delle Suore Agostiniane per un atto di donazione e beneficenza. Un bellissimo gesto che non viene fatto solo ora nel periodo natalizio ma che gli iscritti al club stanno portando avanti già da diversi mesi in tutto il mondo. Un gesto che proseguirà domani a Mariglianella ed andrà avanti per tutto il periodo natalizio toccando diverse località. Il vero senso del Club è infatti la famiglia, la fratellanza ed il sociale. Presente anche il consigliere delegato ai servizi sociali del Comune di Piano di Sorrento Pinella Esposito: «Sono molto emozionata nel vedere che si possono creare delle situazioni in cui c’è ancora chi fa del bene nonostante il periodo difficile».