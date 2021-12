A Nocelle questa sera appuntamento con la musica e la danza della tradizione popolare

Positano (SA) Questa sera alle ore 19:00, all’interno della sede delle scuole di Nocelle un nuovo appuntamento con la musica popolare, con i canti della tradizione natalizia e la danza. A Nocelle, dunque, il puntale di questo “Natale Verticale” di Positano che dalla spiaggia fino alla vetta di Montepertuso intende celebrare senso di appartenenza e amore per le proprie tradizioni, come più volte ribadito dal Primo Cittadino Giuseppe Guida, la Direttrice artistica Giulia Talamo, dopo lo splendido concerto di ieri sera tenuto dai Damadakà all’interno della Chiesa Madre, propone l’esibizione dell’Aequafonia Quintett Acustic e del Trio Tarantae. Sul palco protagonista sarà ancora una vola la musica popolare, quella celebrata da questi valenti artisti con le tammurriate, le pizziche, le tarantelle, le ninna nanne, le villanelle, i canti di lavoro, quelli della tradizione religiosa e dei suoi riti. Canti e musiche eseguite con quelli che erano strumenti dei nostri padri come la chitarra battente, la fisarmonica e i tamburi, il tutto integrato con un progetto di danze proprie della tradizione del nostro sud, eseguite ad arte dalle ballerine del “Gruppo di musica e danza popolare giovanile di Positano”, anche in questo caso la Direttrice Giulia Talamo trova modo di rendere omaggio ad un altro grande appuntamento con la tradizione, quello che da quasi 50 anni lega il nome di Positano, come ci insegna il consigliere Giuseppe Vespoli, al “Positano Premia la Danza Léonide Massine”. Dopo le esternazioni di Roberto Bolle, è nobile mostrare vicinanza ad artisti e ad un’arte che, come ribadito dal grande ballerino, è nata in Italia ed è patrimonio italiano che va salvaguardato, sia per la parte classica che per l’ambito etnocoreutico come da anni fa il Gruppo di danza di Positano. Alla Città Verticale va il merito, che tutto il mondo le riconosce, di promuovere l’amore per quest’arte da quasi mezzo secolo.

Un grazie va sempre alla comunità di Nocelle per ospitalità e la partecipazione.

di Luigi De Rosa